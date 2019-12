Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic peut offrir à Leonardo son premier renfort de l'hiver !

Publié le 30 décembre 2019 à 0h15 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic pourrait rendre un fier service à son ancien club du Paris Saint-Germain, ainsi qu'à Leonardo.

Après deux saison aux États-Unis, Zlatan Ibrahimovic a décidé de terminer sa carrière en apothéose. L'ancien du Paris Saint-Germain va revenir en Europe, puisqu'il va retrouver le Milan AC. Une arrivée qui ravit plus d'un supporter milanais de l'autre côté des Alpes, mais pourrait bien obliger les dirigeants à revoir leurs plans pour ce mercato hivernal.

Ibrahimovic pousse Paqueta au PSG