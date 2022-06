Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique fixe un départ à 25M€, une offre est déjà tombée

Publié le 26 juin 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG cherche à dégraisser, Leandro Paredes est notamment annoncé sur le départ, et la Juventus apprécierait le profil de l’international argentin. Ce dimanche, la presse italienne évoque même une offensive de 15M€ pour le milieu de 29 ans, mais le Paris Saint-Germain attend plus dans ce dossier.

Si le PSG souhaite se montrer actif dans le sens des arrivées sur le marché des transferts, de nombreux départs sont également espérés en interne, et Antero Henrique est à la tâche. L’ancien directeur sportif parisien tenterait notamment trouver un nouveau point de chute à Leandro Paredes, alors que Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC) sont attendus pour renforcer l’entrejeu. D’après la presse italienne, la Juventus lorgne notamment l’Argentin et serait même passée à l’action.

Repubblica : La #Juve propose 13M+2M de bonus au #PSG pour Leandro Paredes. Le prix a été fixé à 25M. pic.twitter.com/qNNhUYV6qt — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 26, 2022

Une offensive de la Juventus pour Paredes