Mercato - PSG : Priorité au Barça pour Haaland ? La réponse

Publié le 10 mars 2022 à 1h15 par La rédaction

Selon certains médias catalans, le clan Haaland aurait fait savoir que le joueur penchait pour une signature au Barça. Analyse.

Certains médias catalans affirment ces dernières heures que le FC Barcelone, qui a approché à plusieurs reprises Erling Haaland, aurait reçu l’information que le buteur norvégien souhaiterait signer en sa faveur l’été prochain. Selon ces médias, Haaland, également courtisé par le PSG ou encore le Real Madrid, aurait notamment été séduit par le style de jeu de l’équipe de Xavi. Que faut-il en penser ?

Des raisons qui amènent à penser l’inverse…

A l’analyse, s’il est possible que le clan Haaland ait laissé une porte ouverte au Barça, il apparaît extrêmement improbable qu’il tranche en faveur du club blaugrana. D’une part, Haaland n’a pas fait mystère que son ambition était de quitter Dortmund pour trouver un projet immédiatement compétitif pour la victoire en Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas du Barça. D’autre part, le club blaugrana ne sera pas en mesure de s’aligner sur la concurrence financièrement. D’ailleurs, le fait que le FC Barcelone avance actuellement ses pions sur les pistes Kessié et Koulibaly tend à confirmer qu’il a plus ou moins renoncé au deal Haaland, car il ne sera pas en mesure de financer ces opérations en plus du transfert du buteur norvégien…