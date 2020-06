Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à laisser le champ libre à Leonardo ?

Publié le 7 juin 2020 à 23h45 par Th.B.

Pour combler le vide que Layvin Kurzawa va laisser au PSG, Leonardo pense à Alex Telles, mais devra notamment se frotter à Manchester City. Néanmoins, les Citizens pourraient lancer une offensive pour un tout autre joueur.

À l’instar de Thomas Meunier, pour qui Leonardo songerait à Adam Marusic pour lui succéder, Layvin Kurzawa arrive à la toute fin de son contrat avec le PSG. Cet été, les internationaux belge et français vont plier bagage. Ainsi, des remplacements sont attendus pour les deux latéraux cet été. En plus de Marusic à droite, le directeur sportif du PSG pense à Alex Telles pour la succession de Kurzawa au poste de latéral gauche. Le10sport.com vous avait révélé le 20 mai dernier l’ouverture des négociations entre le PSG et Porto pour Alex Telles. On vous a également dévoilé depuis l’irruption de Chelsea et plus récemment de Manchester City dans ce dossier.

Chelsea et City se disputeraient les services de Ben Chilwell