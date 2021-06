Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 juin 2021 à 18h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ce lundi qu’une prolongation de Kylian Mbappé se rapprocherait, cette information n’a pas tardé à être démentie.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, l’international français de 22 ans n’a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain expirant le 30 juin 2022, et il a bien fait savoir qu’il ne compte pas discuter de quoi que ce soit avant la fin de son Euro avec l’Equipe de France. Cependant, cela n’a pas empêché la parution d’informations au sujet d’une prolongation du Français au PSG qui serait en bonne voie, comme l’a indiqué ParisFans.fr ce lundi.

Kylian Mbappé est encore loin d’une prolongation au PSG