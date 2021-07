Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le feuilleton Pogba…

Publié le 10 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il est annoncé emballé par l’idée de se rendre au PSG cet été, Paul Pogba n’aurait pas encore pris une telle décision à en croire la presse anglaise.

Depuis quelques jours, Paul Pogba est régulièrement annoncé du côté du PSG. Et alors que le champion du monde a toujours été lié au Real Madrid ou à la Juventus sur le marché des transferts, un transfert au PSG serait perçu d’un très bon oeil à présent chez le joueur et son entourage. Sous contrat jusqu’en juin 2022 et n’ayant pas encore trouvé d’accord au cours des négociations avec la direction de Manchester United, Pogba pourrait donc être vendu à l’intersaison. D’autant plus que les planètes commenceraient à s’aligner en Paul Pogba et le PSG selon le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi. « Au moment où il a quitté la Juventus, le PSG était intéressé mais il voulait rejoindre l’Espagne. Il y a eu un problème avec son agent Mino Raiola et il n’avait pas pu rejoindre le Barça. Il a ensuite pensé à Madrid. Il ne voulait pas aller au PSG en raison de la pression de la ville, de son entourage. Il était un peu réfractaire à cette idée. Il a évolué, il a mûri, ce n’est plus le même joueur. Il maîtrise mieux sa notoriété, sa réflexion a évolué ».

Pogba pour le moment pas ouvertement intéressé par un transfert au PSG