Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alarmé le PSG, qui serait prêt à réaliser un nouveau coup XXL à 0€. D'après la presse anglaise, le club de la capitale aurait de bonnes raisons de croire en ses chances sur ce dossier, car le défenseur allemand aurait refusé une offre de prolongation formulée par les Blues de Thomas Tuchel.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo n'a pas chômé. Malgré les difficultés financières liées au coronavirus, le directeur sportif du PSG a offert bon nombre de joueurs à Mauricio Pochettino. Pour se faire, Leonardo a bouclé plusieurs coups à 0€. En effet, le dirigeant du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement cet été. Et alors que l'engagement d'Antonio Rüdiger avec Chelsea prendra fin le 30 juin, le PSG voudrait boucler un nouveau deal à 0€ à l'été 2022.

Antonio Rüdiger aurait refusé une offre XXL de Chelsea