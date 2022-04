Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 16 avril 2022 à 23h45 par Th.B.

Bien que Romelu Lukaku n’ait effectué son grand retour à Chelsea qu’à l’occasion du dernier mercato estival, le PSG aurait une vraie carte à jouer avec le Belge. Explications.

Et si le Chelsea de Thomas Tuchel venait à faire une fleur à Leonardo ? Le directeur sportif du PSG continuerait de travailler sur le recrutement estival du Paris Saint-Germain bien que sa position ne soit pas assurée pour la saison prochaine. Désireux d’injecter du sang neuf dans le secteur offensif de l’effectif du PSG, Leonardo songerait entre autres à Romelu Lukaku. C’est en effet ce que 90min a révélé ce samedi. Il est spécifié par le média britannique que des contacts entre les représentants du buteur de Chelsea et le comité de direction du PSG auraient d’ores et déjà eu lieu dans le cadre d’un éventuel transfert à l’intersaison.

Lukaku bel et bien dans le viseur du PSG et sur le départ de Chelsea !