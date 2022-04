Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce crack de Pochettino !

Publié le 13 avril 2022 à 21h45 par A.M.

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery semble bien décidé à s'inscrire sur le long terme à Paris.

Ces dernières saisons, le PSG a pris la fâcheuse habitude de se retrouver en difficulté avec certains jeunes joueurs de son centre de formation. Par conséquent, les Parisiens ont pris les choses en main et s'activent pour boucler différents dossiers chauds à commencer par celui d'El Chadaille Bitshiabu et surtout de Xavi Simons, dont le contrat s'achève en juin prochain. Mais l'avenir de Warren Zaïre-Emery est également discuté en interne.

Warren Zaïre-Emery veut s'inscrire sur le long terme au PSG