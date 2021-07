Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle à 175M€ pour le successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 24 juillet 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le PSG et Manchester City seraient à la lutte dans le dossier Harry Kane, Tottenham pourrait ouvrir la porte à un départ de son buteur.

Désireux de quitter Tottenham afin de disputer la Ligue des champions chaque année, Harry Kane a ainsi attiré l’attention de grandes écuries européennes, et notamment celle du PSG et de Manchester City. Les deux écuries sont en effet annoncées sur les traces du buteur des Three Lions . Cependant, ce dossier n’a rien de simple pour les clubs intéressés dans la mesure où Tottenham n’aurait jamais ouvert la porte à un départ de son joueur, tout du moins jusqu’à maintenant…

Tottenham ouvre la porte pour Harry Kane, mais…