Mercato - PSG : Grand ménage à Paris, qui faut-il faire partir en priorité ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Layvin Kurzawa ont déjà fait leurs valises, eux qui sont partis à suite à la fin de leur contrat à Paris. Mais à l’occasion de ce mercato estival, d’autres départs sont attendus au sein de l’effectif de Luis Enrique, qui regorge de nombreux indésirables. Le PSG a d’ailleurs décidé de mettre en place son loft dès la reprise de l’entraînement. Qui faut-il alors faire partir en priorité ?

C’est ce lundi 15 juillet que le PSG a repris le chemin de l’entraînement. Après plusieurs semaines de vacances, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé les terrains du Campus PSG avec tout de même certains absents, toujours en vacances. En revanche, d’autres manquaient à l’appel dans le groupe principal, mais pour une autre raison. En effet, cet été, le PSG n’aurait pas trainé pour remettre en place son loft des indésirables et Luis Campos aurait ainsi reçu plusieurs joueurs pour les inviter à se trouver un nouveau club durant ce mercato estival.

Mercato : Le PSG lance les grandes manoeuvres pour se débarrasser de lui ! https://t.co/PPEgELWkus pic.twitter.com/vLA5XfwwIH — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Le loft de retour au PSG

L’été dernier, on pouvait notamment retrouver un certain Kylian Mbappé dans ce loft mis en place par le PSG. Quels sont les joueurs du club de la capitale qui le composent en ce mercato estival 2024 ? Ce sont actuellement 8 joueurs que le PSG pousserait vers la sortie. Comme Le Parisien a pu le révéler, on retrouverait dans ce loft : Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet.

Renato Sanches dans l’opération Neves ?

Le message est donc clair, le PSG ne compte pas sur eux pour la saison qui arrive. Reste maintenant à voir si ces joueurs en questions réussiront à trouver un point de chute d’ici la clôture du marché des transferts. Cela commencerait en tout cas à s’activer en coulisses. En effet, il a été révélé que le PSG avait proposé Juan Bernat au Genoa et à Las Palmas. Pour ce qui est de Renato Sanches, de retour d’un prêt à l’AS Rome, il pourrait être inclus dans l’opération Joao Neves. Alors que ce dernier devrait débarquer de Benfica moyennant 70M€, l’ancien du LOSC pourrait faire le chemin inverse et retrouver le club lisboète.

Alors, qui faut-il faire partir en priorité au PSG ?