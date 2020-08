Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grand absent de Lisbonne, Cavani a-t-il fait une erreur ?

Publié le 23 août 2020 à 16h01 par La rédaction

Edinson Cavani a fait le choix de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et d’ainsi disputer l’intégralité de la saison avec le club de la capitale qui pourrait se terminer en apothéose ce dimanche soir à Lisbonne. Toujours sans club alors que son avenir demeure toujours aussi flou, Cavani a-t-il pris la bonne décision ? C’est notre sondage du jour !

Il est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il a été le leader de l’attaque pendant une saison lorsque Zlatan Ibrahimovic est parti à l’été 2016 jusqu’à ce que Neymar et Kylian Mbappé débarquent en 2017. Il a une place spéciale dans le coeur de la plupart des supporters parisiens qui ont scandé son nom pendant sept saisons couronnées de succès. Et alors que le PSG est à deux doigts de réaliser le rêve du projet QSI, à savoir remporter la Ligue des champions, Edinson Cavani ne va pas prendre part à ce grand rendez-vous. Ce dimanche soir, le PSG va affronter le Bayern Munich en finale de la C1, la première de son histoire. Mais Paris va opérer sans le meilleur buteur du club. En effet, à cause de la suspension et du report des compétitions en raison du Covid-19, certains joueurs dont les contrats expiraient le 30 juin dernier ont choisi de ne pas signer une prolongation de deux mois afin d’aller au bout de la saison avec leurs clubs. C’est le cas de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani au PSG. Le latéral droit a trouvé son nouveau club pour les quatre prochaines saisons, à savoir le Borussia Dortmund. Ce qui n’est pas le cas de Cavani. Et en l’état actuel des choses, on pourrait se demander si El Matador a fait le bon choix en ne prolongeant pas.

Sans club, Cavani va regarder la finale de la C1 à la télé