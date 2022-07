Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier prend une décision radicale, un transfert relancé ?

Publié le 28 juillet 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement pris une première décision importante. En effet, l'ancien coach du LOSC a choix de désigner une hiérarchie claire dans ses buts et c'est Gianluigi Donnarumma qui sera le titulaire cette saison. Une situation qui pousse un peu plus Keylor Navas au départ.

La saison dernière, Mauricio Pochettino a joué à un jeu dangereux au sein de son effectif en décidant de prôner l'alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Résultat, cela s'est terminé par une erreur de l'Italien contre le Real Madrid, précipitant l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, Christophe Galtier ne compte pas réitérer les mêmes erreurs et a rapidement annoncé sa volonté de désigner une hiérarchie claire entre ses deux portiers.

Galtier annonce la couleur pour ses gardiens

Ainsi, lors de sa présentation officielle en conférence de presse, Christophe Galtier avait tout de suite annoncé la couleur : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif ».

Donnarumma sera le numéro 1

Plus récemment, durant la tournée au Japon, Christophe Galtier a même révélé le nom de son titulaire qui sera Gianluigi Donnarumma : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens ».

C’est bouclé et c’est clair ! 🧤🧤1- Gianluigi Donnarumma 2- Keylor Navas 3- Alexandre Letellier 4- Sergio Rico — ParisTeam (@Paristeamfr) July 23, 2022

Navas sur le départ ?