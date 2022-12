Mercato - PSG : Galtier à l’origine d’un coup de tonnerre pour Messi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une saison compliquée à digérer son départ du FC Barcelone, Lionel Messi est de retour au premier plan sous le maillot du PSG. L'international argentin est heureux à Paris et cela se voit sur le terrain. Le joueur de 35 ans s'entendrait idéalement avec Christophe Galtier et pour toutes ces raisons, il pourrait bien prolonger son contrat.

Son départ du FC Barcelone en août 2021 l'avait terriblement secoué. Mais plus d'un an et demi après son arrivée au PSG, Lionel Messi est, enfin, de retour, en très grande forme. Ses prestations au Mondial ne font que confirmer cette impression.

Messi adore le coaching de Galtier

Mais son aventure au PSG est également couronné de succès. Depuis le début de la saison, Messi compte sept buts en championnat et ne cesse d'afficher son sourire. Selon les informations du Telegraph , Christophe Galtier n'y serait pas étranger. La Pulga s'entendrait idéalement avec son entraîneur.

Le PSG bien parti pour une prolongation de Messi

Un argument de plus pour qu'il prolonge son contrat au PSG ? Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le club parisien se montre optimiste dans ce dossier Messi et espère prolonger son contrat d'une saison, une fois le Mondial terminé. Une nouvelle, qui devrait ravir Christophe Galtier.