Mercato - PSG : Faut-il croire à la piste Milinkovic-Savic ? La réponse !

Publié le 1 avril 2020 à 21h45 par La rédaction

Le président de la Lazio Rome Claudio Lotito s’est exprimé sur le dossier Milinkovic-Savic. Analyse.

Ces dernières heures, le président de la Lazio Rome Claudio Lotito s’est exprimé au sujet de son milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic, fortement courtisé par le Paris Saint-Germain depuis deux ans. Malgré la crise sanitaire, le président romain s’est montré rassurant sur la santé financière de son club : « Nous n’avons pas trouvé d’éléments critiques, suite à la crise sanitaire. Ainsi, la valeur des joueurs ne devrait pas être impacté de façon significative par cette crise ». En clair, la Lazio devrait donc rester sur un prix de vente autour de 100 millions d’euros pour Milinkovic-Savic.

Impossible si la Lazio maintient son prix

Il en découle une conséquence immédiate pour le Paris Saint-Germain : avec les contraintes du fair-play financier, et compte tenu de la volonté du club de prolonger Neymar et Mbappe, il est absolument inenvisageable pour Paris de dépenser un tel montant pour un milieu de terrain. Si la Lazio reste sur ce montant, la piste Milinkovic-Savic peut d’ores et déjà être oubliée pour Paris.