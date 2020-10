Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Paris ne recrutait personne ?

Publié le 3 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En manque de solutions concrètes pour cette fin de mercato estival, le PSG pourrait donc ne plus accueillir de renfort d’ici le 5 octobre. Ce qui, paradoxalement, pourrait prouver le pouvoir de Leonardo…

« Aujourd'hui, c'est la réalité. Je ne sais pas si on va recruter d'autres joueurs. Ce n’est pas impossible qu’on reste la », expliquait dernièrement Thomas Tuchel en conférence de presse, affichant donc de sérieux doutes sur la capacité de Leonardo à faire venir du renfort au PSG d’ici la fin du mercato, le 5 octobre prochain. En effet, le technicien allemand attendant encore un défenseur central, un milieu de terrain ainsi qu’un attaquant pour boucler son recrutement, mais faute de bonnes opportunités, le PSG pourrait finalement s’en arrêter là.

Une fin de mercato minimaliste pour Leonardo ?

En effet, le PSG a multiplié les pistes depuis le début de l’été, mais il reste désormais très peu de bonnes affaires correspondant aux finances parisiennes. Et plutôt que de faire des bêtises, Leonardo pourrait donc se contenter de faire le strict minimum avec une fin de mercato minimaliste (une seule recrue, voire aucune) et tout reporter à l’hiver prochain. Ce qui montrerait encore plus que que le directeur sportif brésilien du PSG reste le principal décisionnaire devant Thomas Tuchel, qui lui a pourtant mis la pression.