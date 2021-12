Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 12 décembre 2021 à 19h34

Alors que le PSG penserait entre autres à Mohamed Salah afin de tourner la page Kylian Mbappé, Liverpool sortirait le grand jeu en coulisse afin de blinder sa star sous contrat jusqu’en juin 2023.

Pour oublier Kylian Mbappé, qui pourrait plier bagage à l’issue de la saison en raison de l’expiration de son contrat, le PSG ne penserait pas uniquement à Erling Braut Haaland. Certes, comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, l’attaquant du Borussia Dortmund est l’option numéro une de la direction du PSG. Néanmoins, les possibilités seraient multiples et l’une des pistes mèneraient à Mohamed Salah. Un profil qui serait surveillé par le PSG depuis le printemps dernier comme The Transfer Window Podcast, Le Parisien ou encore Téléfoot le révélaient. Pour rappel, le contrat de Mohamed Salah expirera en juin 2023 à Liverpool. Pour Sky Sports et pour MBC Masr TV, l’Égyptien a tenu à affirmer sa volonté de raccrocher les crampons à Liverpool, laissant le ballon dans le camp des dirigeants des Reds à condition que ces derniers acceptent de s’aligner sur les demandes salariales de Salah. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp tenait à calmer le jeu dernièrement concernant les rumeurs envoyant Salah au PSG ou au FC Barcelone. « Vous savez exactement ce qu'est Mo. Nous discutons et prolonger un contrat avec un joueur comme Mo n'est pas quelque chose où vous vous rencontrez pour une tasse de thé dans l'après-midi et trouvez un accord. C'est tout à fait normal ».

Liverpool prêt à sacrifier Mané pour Salah ?