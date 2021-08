Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme bras de fer pour Leonardo avec Camavinga !

Publié le 24 août 2021 à 23h15 par A.D.

Désireux de renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait lancé les hostilités pour Eduardo Camavinga. Mais malheureusement pour le directeur sportif du PSG, Manchester United serait également en pourparlers pour le recrutement de la pépite de Rennes.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Eduardo Camavinga serait de plus en plus proche d'un départ de Rennes. Conscient de la situation de la pépite de 18 ans, Leonardo serait en embuscade. En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à profiter de l'aubaine pour accueillir Eduardo Camavinga dès cet été. D'ailleurs, Leonardo serait même déjà passé à l'action sur ce dossier, mais il ne serait pas le seul.

Manchester United ne lâche rien pour Eduardo Camavinga