PSG : Coup de tonnerre pour ce dossier brûlant d'Al-Khelaïfi ?

Publié le 29 juillet 2022 à 11h15 par Quentin Guiton

Priorité du PSG en défense depuis de longues semaines, Milan Skriniar n’est toujours pas arrivé. La faute à des négociations très compliquées avec l’Inter Milan concernant le montant du transfert. Et alors que les deux clubs semblaient finalement confiants pour boucler le transfert du Slovaque, la presse italienne rapporte ce vendredi un autre son de cloche…

Pour sa grande révolution, le PSG veut frapper fort cet été. Le club de la capitale a déjà recruté Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, en attendant Renato Sanches (Lille). Luis Campos espère toujours attirer un gros joueur dans le secteur défensif, et la cible prioritaire depuis de longues semaines se nomme Milan Skriniar. Seulement, les discussions sont difficiles avec l’Inter Milan qui se montre très gourmand pour son défenseur slovaque à qui il reste un an de contrat. Les Nerazzurri attendraient pour le moment 70M€, ce que refuse le PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de boucler un deal à 10M€ https://t.co/ZcDeuN1s2O pic.twitter.com/KNHD5okbks — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Une rencontre PSG-Inter organisée par Al-Khelaïfi

Alors que le transfert semblait dans une impasse, un rendez-vous entre le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et un représentant de l’Inter Milan aurait eu lieu mercredi à Londres pour discuter du transfert de Milan Skriniar. Les deux parties se montreraient même confiants pour une issue positive du dossier.

Skriniar finalement vers une prolongation ?