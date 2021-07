Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un gros coup à 0€ pour Leonardo ?

Publié le 31 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Leonardo n’a pas eu à dépenser la moindre indemnité de transfert pour recruter Wijnaldum, Donnarumma et Ramos. Des gros coups qui pourraient ne pas s’arrêter là.

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG a frappé très fort en accueillant Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Et pour réaliser ce mercato XXL, Leonardo n’a pas eu à énormément dépenser. En effet, si le Marocain a coûté 70M€ pour le chiper à l’Inter Milan, les trois autres recrues étaient libres. Dans le contexte économique actuel, cela est forcément une incroyable affaire. Et du côté du PSG, Leonardo pourrait encore voir se présenter des coups similaires à l’avenir.

Et maintenant Camavinga ?

Désormais, le PSG pourrait donc aussi se tourner vers le marché des joueurs libres. Et d’ici quelques mois, une grosse affaire pourrait se présenter. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022 avec Rennes, réfléchirait à la possibilité de partir finalement dans un an, une fois qu’il sera libre. Alors que l’international français aurait visiblement pour priorité de continuer sa carrière au PSG, l’occasion pourrait donc être belle pour Leonardo. A suivre…