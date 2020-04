Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux gros coups à 0€ de Leonardo plombés par un surprenant prétendant ?

Publié le 22 avril 2020 à 12h15 par B.C.

Comme indiqué par le 10 Sport, le PSG surveille la situation de Dries Mertens et Willian, tous deux en fin de contrat. Cependant, Leonardo pourrait être doublé par Newcastle, prochainement racheté par de gros investisseurs saoudiens.

Avec la crise du coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football, les clubs devront redoubler d'efforts pour renforcer leur effectif à moindres frais. Ainsi, la solution pourrait venir des joueurs en fin de contrat, et Leonardo l'a bien compris. Alors que le directeur sportif du PSG a activé de nombreuses pistes, Dries Mertens (Naples) et Willian (Chelsea) retiendraient notamment son attention selon nos informations. Il faut dire que les deux attaquants seront libre à l'issue de la saison, mais Leonardo n'est pas le seul à avoir flairé la bonne affaire.

Newcastle ne vise pas que Cavani