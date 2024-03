Mercato - PSG : Deux flops vont débarquer cet été ?

Alexis Brunet

Le PSG a prêté de nombreux joueurs cet été. Pour Renato Sanches et Juan Bernat cela ne se passe malheureusement pas bien. Aucun des deux n'a réussi à s'imposer, la faute à des blessures récurrentes. Il est donc très probable que le défenseur, et le milieu de terrain reviennent à Paris à l'issue de la saison.

Le PSG a réalisé un gros mercato estival l'été dernier. Mais le club de la capitale disposait déjà d'un effectif assez conséquent. Il a donc été nécessaire de vendre certains joueurs, ou bien en prêter. Cela a notamment été le cas de Renato Sanches, et Juan Bernat.

Bernat et Sanches ne jouent presque pas

Juan Bernat et Renato Sanches étaient déjà fragiles au PSG, mais la malédiction s’est confirmée pour eux. Le défenseur n’a joué que 245 minutes depuis le début de la saison à Benfica, où il est prêté, en partie à cause d’une pubalgie. Pour le milieu de terrain aussi l’aventure est difficile du côté de l’AS Rome. Le Portugais n'a gratté que 232 minutes de jeu depuis le début de son prêt l'été dernier, la faute à de nombreuses blessures.

Les deux joueurs de retour l'été prochain ?

Il y a de fortes chances pour que Juan Bernat et Renato Sanches soient de retour au PSG l'été prochain. Avec leur faible temps de jeu, les deux joueurs ne devraient pas arriver à convaincre les clubs dans lesquels ils sont prêtés. Les dirigeants parisiens devront donc leur trouver une nouvelle porte de sortie, lors du prochain mercato estival.