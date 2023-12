Mercato - PSG : Deux cracks vont débarquer en janvier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, mais désormais, plus rien ne s'oppose à l'arrivée de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Les deux jeunes joueurs brésiliens sont en route pour le PSG. Dans les prochains jours, ils devraient s'engager avec le club parisien et signer leur contrat. Le recrutement parisien serait déjà terminé.

Le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, mais le PSG aurait déjà rempli une grande partie de sa mission. A la recherche d'un défenseur central et d'un milieu défensif, le club parisien aurait déjà trouvé son bonheur.

Moscardo et Beraldo vont débarquer

Selon les informations du Parisien, le PSG devrait acter les arrivées de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Le premier va s'engager avec le club parisien pour environ 20M€. Le milieu défensif de 18 ans devrait être rejoint par Lucas Beraldo. Formé à Sao Paulo, le défenseur de 20 ans a aussi été enrôlé pour 20M€ et devrait passer sa visite médicale à Paris dans les prochains jours.

Le recrutement parisien déjà terminé ?

Comme indiqué par le média, les deux joueurs brésiliens pourraient être les seules recrues parisiennes cet hiver. En interne, le PSG considère son mercato comme terminé, à moins qu'une opportunité inattendue se présente au cours du mois de janvier.