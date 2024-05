Mercato - PSG : Deschamps tranche pour la grande annonce de Mbappé !

Thomas Bourseau

Cela fait près d’une semaine que Kylian Mbappé a publiquement communiqué son départ du PSG après sept saisons passées au club. Quand bien même ce n’est pas officiel, sa prochaine destination semble être le Real Madrid. L’Euro approche et Mbappé tentera d’emmener l’équipe de France en finale et plus si affinités. Didier Deschamps s’est confié sur une éventuelle nouvelle annonce avant le coup d’envoi de la compétition le 14 juin.

Vendredi dernier, Kylian Mbappé a officialisé ce qui se tramait depuis des mois, et plus particulièrement depuis le 15 février et l’information de L’Équipe selon laquelle le président Nasser Al-Khelaïfi avait été mis au courant de la bouche du principal intéressé qu’il quittera le PSG en fin de saison. Par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mbappé mettait fin au suspense en faisant notamment passer le message suivant. « J’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde, qui m’a permis d’arriver ici, de connaître ma première grande expérience dans un club avec beaucoup de pression ».

PSG : Mbappé ironise avant son transfert en Allemagne ! https://t.co/itFp7TUO9A pic.twitter.com/NV0sEc1J5P — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Ce jeudi soir, sur le plateau du journal télévisé de 20h de TF1 , Didier Deschamps a annoncé sa liste élargie des 25 joueurs sélectionnés pour l’Euro. Et évidemment, son capitaine Kylian Mbappé, sera de la partie en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Certes, son départ du PSG a été officialisé, mais il n’en est rien de sa destination. Le sélectionneur de l’équipe de France a été interrogé sur la question par Gilles Bouleau. « Sa situation doit-elle être clarifiée avant l’Euro ? Je pense qu’elle est claire dans sa tête après il y aura surement une officialisation par rapport à sa destination ».

«Si ça peut permettre de le libérer et de parler d’autre chose que de ce sujet»