Mercato - PSG : Des transferts réclamés de toute urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’est largement incliné contre Chelsea dimanche soir en finale de la Coupe du Monde des clubs, et va désormais pouvoir se concentrer sur son recrutement estival. Kevin Diaz, consultant dans l’After Foot, estime d’ailleurs que des renforts seront indispensables au PSG cet été pour redynamiser la concurrence après cette débâcle.

Un mois et demi après sa finale victorieuse en Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG avait l’occasion d’affirmer encore un peu plus sa domination dimanche soir avec la finale de la Coupe du Monde des clubs, face à Chelsea. Malheureusement, les hommes de Luis Enrique ont été complètement dominés dans ce match, pour finalement largement s’incliner (3-0). Et certains attendent donc du mouvement au PSG…

Le PSG n’a pas pesé lourd contre Chelsea Au micro de l’After Foot sur RMC Sport après le match, Kevin Diaz a décrypté cette défaite du PSG contre Chelsea : « L'effectif du PSG est quand même un peu court. Beraldo, c'est court aujourd'hui. On parle souvent du collectif du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, je suis désolé Ousmane Dembélé n'est pas bon, Désiré Doué c'est presque celui qu'on a vu le plus. Kvara, on ne l'a pas vu du tout. Le milieu s'est fait manger. Mais même Marquinhos, Hakimi et Mendes, à part Donnarumma qui a un peu su tirer son épingle du jeu en sortant deux ou trois parades pas mal. Le collectif, l'entraîneur qui n'a pas eu la bonne attitude après le match... Le PSG a tout raté », estime Diaz.