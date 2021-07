Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE prête à chiper une nouvelle pépite du PSG ?

Publié le 21 juillet 2021 à 0h15 par La rédaction

Cet été, le PSG doit vendre. Et alors qu'Eric Dina Ebimbé pourrait faire partie des partants, la pépite parisienne ne manquerait visiblement pas de prétendants.

Le PSG va devoir vendre des joueurs. Cet été, l'objectif du club de la capitale et de Leonardo serait de récupérer près de 180M€. Comment ? En se séparant de certains joueurs indésirables de Mauricio Pochettino. Un grand ménage est donc attendu du côté de Paris et cela a notamment commencé avec le départ de Mitchel Bakker pour le Bayer Leverkusen. Alors que Layvin Kurzawa et Alphonse Areola pourraient rapidement suivre, mais d'autres joueurs devraient se rajouter à la liste. A l'instar notamment d'Eric Junior Dina Ebimbé ?

Du monde pour Dina Ebimbé !