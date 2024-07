Mercato - PSG : Dernière étape avant de dire adieu à un crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rayan Cherki va quitter l’OL cet été. Et si le PSG s’est clairement positionné sur le dossier du joueur de 20 ans, l’international Espoirs Français semble davantage se diriger vers le Borussia Dortmund. Une seule petite condition manque dans ce dossier afin que le club lyonnais valide l’opération. Explication.

Le mercato estival du PSG risque de s’emballer dans les prochaines semaines. Et pour cause, l’Euro touche à sa fin, et cela devrait permettre aux dirigeants parisiens d’accélérer dans certains dossiers. Mais pour certains d’entre eux, Paris n’aura pas attendu avant de se montrer offensif, comme cela a été le cas pour Rayan Cherki.

Le PSG devancé pour Rayan Cherki

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juin dernier, l’OL ne compte plus du tout sur le joueur de 20 ans, et va chercher à le vendre cet été. Malgré des prestations parfois en demi-teinte, Rayan Cherki conserve une belle côte sur le marché, et s’est vite retrouvé dans le viseur du PSG ainsi que du Borussia Dortmund. L’Equipe révélait d’ailleurs que le club de la capitale avait formulé une offre de 15M€ à l’OL pour finaliser l’opération.

Dortmund touche au but

Et alors qu’un accord verbal existait entre le milieu offensif et le PSG, Rayan Cherki s’est finalement mis d’accord avec le Borussia Dortmund. A en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, il ne reste que des petits détails à finaliser entre l’OL et le club allemand avant que l’opération ne soit conclue. En effet, le journaliste révèle sur X (ex-Twitter) que Rayan Cherki est convaincu du projet de Dortmund, tandis que les dirigeants lyonnais tentent actuellement d’inclure un beau pourcentage de revente au sein du deal. Affaire à suivre de près...