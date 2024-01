Mercato - PSG : Départ de Mbappé, un coup à 262M€ pour le Qatar ?

Axel Cornic

Après un été très agité, où il a même été poussé vers la sortie comme un vulgaire indésirable, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont renoué les liens. Un point suffisant pour relancer les débats concernant une possible prolongation, même si du côté du Real Madrid on espère toujours pouvoir frapper le gros coup de l’été 2024.

On l’attendait depuis des mois, Kylian Mbappé est enfin sorti du silence concernant son avenir. A la surprise générale, le la star du PSG s’est présentée face à la presse en marge du Trophée des Champions et le message a été assez clair.

Mercato - PSG : Une occasion à 0€, la réponse est cash https://t.co/loAVvT8Cdv pic.twitter.com/gn49o1hpOr — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« On a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées »

Le Français a en effet annoncé que pour le moment, il n’a pas encore tranché concernant son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix » a déclaré le joueur du PSG, qui a toutefois semblé prendre les devants concernant un éventuel départ. « Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées. Mon avenir n’est pas un sujet en interne. Il faut penser à l’équipe. Je l’annoncerai, quand ma décision sera prise ».

Un effort fait par Mbappé

Cet accord passé avec le PSG remonte évidemment à l’été dernier et c’est ce qui semble avoir débouché sur sa réintégration après plusieurs semaines très agitées. Il porterait selon plusieurs sources sur la renonciation à plusieurs primes que Kylian Mbappé aurait pu toucher au cours de cette saison, tout en partant libre en fin de contrat. Un montant compris entre 80 et 100M€ est évoqué par certaines sources.

Le PSG finalement gagnant ?