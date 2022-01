Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour une star pisté par le Qatar ?

Publié le 15 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Paul Pogba à la Juventus et en équipe de France, Patrice Evra laisse clairement entendre que le milieu de terrain quittera Manchester United en fin de saison. Une aubaine pour le PSG ?

Au même titre que Kylian Mbappé, Paul Pogba arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison, et l’avenir du milieu de terrain français de Manchester United fait déjà couler beaucoup d’encre. Le PSG serait positionné depuis un moment sur ce dossier en espérant pouvoir frapper un autre gros coup sur le marché des transferts avec Pogba, et il semblerait que le Qatar ait une véritable ouverture…

Le départ de Pogba confirmé par Evra ?