Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Thomas Meunier ?

Publié le 22 juin 2020 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier serait destiné à rejoindre le Borussia Dortmund. Le défenseur du PSG devrait être officiellement recruté par le club de la Ruhr très prochainement.

En fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier ne devrait en aucun cas prolonger avec le PSG. Alors qu'il serait de plus en plus proche du Borussia Dortmund, l'ancien de Brugge ne devrait même pas finir la saison européenne avec le club de la capitale. D'après les dernières indiscrétions du Parisien , Thomas Meunier rejoindra le Borussia Dortmund dès le début du mois de juillet et n'étendra pas son bail de deux mois pour disputer la Ligue des Champions avec le PSG en raison de différends d'ordre juridique entre les trois parties. Et l'officialisation de l'arrivée de Thomas Meunier ne serait plus qu'une question de temps pour le Borussia Dortmund.

Officialisation imminente de Dortmund pour Thomas Meunier ?