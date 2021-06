Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Déjà une première offre de Leonardo pour Varane ? La réponse !

Publié le 21 juin 2021 à 16h15 par A.D.

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, Leonardo aurait lancé les grandes manoeuvres pour le recruter cet été. En effet, le directeur sportif du PSG se serait rapproché à la fois du clan Varane et de la Maison-Blanche pour avancer ce dossier. Toutefois, il n'aurait pas encore formulé la moindre offre.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait réticent à prolonger car Florentino Pérez ne voudrait pas répondre favorablement à ses exigences. Dans cette optique, le champion du monde français penserait à quitter le Real Madrid. Alors que Raphaël Varane n'a plus qu'une année d'engagement avec son club, Florentino Pérez pourrait être contraint de le vendre cet été, et ce, pour éviter un départ à 0€. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade et aurait déjà lancé les hostilités pour s'offrir les service de Raphaël Varane lors du prochain mercato estival.

Leonardo a approché le Real Madrid et le clan Varane