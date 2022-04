Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo ne lâche pas le Qatar pour le départ de Neymar !

Publié le 25 avril 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Neymar figure dans le collimateur de Daniel Riolo qui a déjà demandé son départ du PSG. Le consultant de RMC en a rajouté une couche ces dernières heures en lançant même une campagne sur Twitter…

Ne parvenant pas à régulièrement se montrer décisif pour le PSG, Neymar s’est mis un bon nombre de supporters parisiens à dos cette saison et a même été sifflé par le Collectif Ultras Paris face à Bordeaux quelques jours après l’élimination subie face au Real Madrid en mars dernier. D’après les informations de Sky Sports, bien que le10sport.com vous affirmait en mars dernier qu’un départ de Neymar n’était pas d’actualité, la tendance aurait évoluée et à présent, les dirigeants du PSG seraient en faveur d’un transfert de Neymar cet été. Une éventualité obligatoire pour Daniel Riolo qui a une nouvelle fois interpellé le PSG pour l’avenir du Brésilien.

« La solution numéro une pour le PSG c’est de se séparer de Neymar au plus vite »