Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pas rassuré pour la succession de Meunier...

Publié le 17 août 2020 à 7h45 par La rédaction

A la recherche d’un renfort au poste de latéral droit, le PSG a jeté son dévolu sur Timothy Castagne. Les Parisiens ne sont toutefois pas seuls sur le dossier.

Comme nous vous le révélions en exclusivité le 12 mai dernier, le PSG s’intéresse à Timothy Castagne pour renforcer son couloir droit. L’actuel défenseur de l’Atalanta Bergame, en fin de contrat en 2022, pourrait quitter l’Italie cet été et ne dirait pas non au PSG, comme il l'a récemment confié à La Dernière Heure , que l’on « ne peut pas dire non à Tottenham ou au PSG ». Toutefois, d’autres clubs se sont penchés sur la situation du joueur de 24 ans.

Le Hertha Berlin et Leicester entrent dans la course !