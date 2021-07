Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo sur le départ cet été ? La réponse de la Juventus !

Publié le 1 juillet 2021 à 15h10 par T.M.

Cet été, le divorce pourrait bien être prononcé entre Cristiano Ronaldo et la Juventus. Mais pour le moment, la Vieille Dame ne semble être au courant de rien.

Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions par le FC Porto, un énorme froid a été jeté sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Bien que le Portugais ait encore un an de contrat dans le Piémont, il pourrait faire ses valises dès ce mercato estival. Et c’est du côté du PSG que son nom revient de plus en plus. Selon les derniers échos, Cristiano Ronaldo voudrait faire ses valises pour rejoindre le Parc des Princes et cet intérêt serait réciproque, QSI rêvant depuis 2011 de faire venir le quintuple Ballon d’Or. Cette fois pourrait donc être la bonne…

« Aucun signal de la part de Cristiano Ronaldo »