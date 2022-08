Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Wesley Fofana

Publié le 14 août 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'arrive pas à s'entendre avec l'Inter pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG s'est rabattu sur Wesley Fofana. Toutefois, le défenseur français serait sur le point de quitter Leicester pour s'engager en faveur de Chelsea. En effet, les Foxes et les Blues seraient très proche d'un accord pour le transfert de Wesley Fofana.

Malgré la signature de Nordi Mukiele, le PSG voudrait toujours renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, Luis Campos n'aurait pas tiré un trait sur Milan Skriniar, qui serait sa priorité à ce poste. Toutefois, l'Inter se montrerait intransigeant sur ce dossier, refusant de baisser son prix de 70M€ pour le transfert de son défenseur slovaque.

Wesley Fofana va signer à Chelsea d'ici quelques heures

Conscient de la situation, le PSG aurait identifié plusieurs plan B après Milan Skriniar au cas où, et notamment Wesley Fofana. Mais là encore, le PSG devrait se casser les dents sur ce dossier.

Chelsea et Leicester n'ont plus qu'à s'entendre pour le prix du transfert