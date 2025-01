Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Luis Enrique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa qualification pour les 16es de finale de la Ligue des champions est grandement menacée, le PSG a un match décisif à jouer ce mercredi soir face à Manchester City. Un échec en C1 pourrait-il avoir un impact sur l’avenir de Luis Enrique ? Si le club de la capitale assure le contraire, le technicien espagnol pourrait tout de même être menacé en cas d'élimination.

« On ne changera rien. Que l’on sorte ou que l’on gagne, c’est exactement la même chose. Je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. » Au mois de novembre sur les ondes de RMC, Nasser Al-Khelaïfi avait été catégorique à propos de l’avenir de Luis Enrique. Alors que le technicien espagnol aurait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, une prolongation dont l’officialisation se fait toujours attendre, le président du PSG avait assuré qu’une élimination précoce en Ligue des champions n’aurait pas d’impact sur la suite de son aventure parisienne.

« Le club répète qu’il s’inscrit dans un projet à long terme »

26e au classement, le PSG ne sera pas éliminé en cas de défaite ce mercredi face à Manchester City, mais verrait tout de même ses chances de finir dans le top 24 et d’accéder aux 16es de finale encore plus minces. Au contraire, une victoire contre les Citizens replacerait les Parisiens dans les 24 premiers et leur permettrait d’avoir leur destin en main. Au sein du PSG, on continue d’assurer que Luis Enrique ne sera pas menacé, même en cas d’élimination. « Luis Enrique sera-t-il en danger en cas d'élimination ? Je ne pense pas. Le club répète qu’il s’inscrit dans un projet à long terme et que cette saison est une saison de ‘’transition’’ », a déclaré le journaliste Arnaud Hermant dans un questions/réponses organisé sur le site de L'Équipe.

« On a vu par le passé les Qatariens changer d’avis »

Toutefois, ce ne serait pas la première fois qu’un entraîneur du PSG est démis de ses fonctions peu de temps après avoir prolongé son contrat. Cela avait été le cas de Laurent Blanc en 2016, viré après une élimination en Ligue des champions contre… Manchester City. « Après il faudra quand même rester prudent car on a vu par le passé les Qatariens changer d’avis, comme avec Laurent Blanc en 2016 qui avait prolongé avant d’être remercié, notamment en raison de l’élimination contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions », a ajouté Arnaud Hermant.