Mercato - PSG : Coup de tonnerre avec Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG accélère pour son recrutement estival avec l'arrivée de Lucas Chevalier qui vient bouleverser la hiérarchie des gardiens en passant devant Gianluigi Donnarumma. Et il se pourrait d'ailleurs qu'il en fasse de même en équipe de France lorsque Zinedine Zidane prendra les rênes de la sélection à l'été 2026. Explications.

C'était dans l'air du temps depuis déjà plusieurs mois, c'est désormais acté : Lucas Chevalier quitte le LOSC pour le PSG. Le gardien de l'équipe de France débarque dans le cadre d'un transfert estimé à 40M€ + 15M€ de bonus et va donc franchir une nouvelle étape majeur pour la suite de sa carrière avec cette signature au PSG. Elle pourrait d'ailleurs s'avérer bien utile au moment où Zinedine Zidane prendra ses fonctions chez les Bleus à l'été 2026.

Chevalier bientôt titulaire en équipe de France ? En effet, le nouveau gardien du PSG évolue pour l'instant dans l'ombre de Mike Maignan qui est le titulaire indiscutable de l'équipe de France depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris en 2022. Mais Fabrice Hawkins estime que tout cela pourrait changer après la Coupe du Monde 2026, lorsque Zinedine Zidane assurera la succession de Didier Deschamps en sélection.