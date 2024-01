Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mbappé ? Thierry Henry vend la mèche

Hugo Chirossel

Comme il y a deux ans, Kylian Mbappé se retrouve de nouveau en fin de contrat. Le bail de l’international français arrivera à son terme à la fin de la saison et il pourrait alors quitter le PSG libre en juin prochain. De là à imaginer un potentiel départ dès le mercato hivernal ? Thierry Henry a donné sa version des faits.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Si la situation s’est apaisée avec le PSG depuis l’été dernier et sa mise à l’écart du groupe, le contrat du capitaine de l’équipe de France prend toujours fin le 31 juin prochain. À partir du 1er janvier, l’attaquant âgé de 25 ans est libre de s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Mais pourrait-il se laisser tenter par un départ dès le mercato hivernal ?

« Je ne le vois pas partir en janvier »

Sur le plateau de CBS Sports il y a quelques jours, Thierry Henry avait donné son avis à ce sujet. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs ne voit pas Kylian Mbappé quitter le PSG en janvier : « Un transfert en janvier ? Je ne pense pas. Vous voulez finir ce que vous avez commencé. Il aime son club, il est de Paris. Je ne le vois pas partir en janvier vu ce qu’il a montré depuis le début de sa carrière. Ce n’est pas ce genre de gars. Je ne sais pas ce que le PSG voudrait faire, je parle de l’homme. Je veux le voir rester . »

