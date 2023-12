Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un an et demi en provenance de Valence, Carlos Soler ne s’est pas vraiment imposé au PSG. L’international espagnol est très peu utilisé par Luis Enrique et dernièrement, il était même question d’un possible départ lors du prochain mercato hivernal. Cependant, le milieu de terrain de 26 ans aurait en réalité envie de rester à Paris.

L'ouverture du marché des transferts approche et il y a déjà du mouvement au PSG. Le club de la capitale à boucler les transferts de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, qui vont tous les deux débarquer en provenance du Brésil. Dans le sens des départs, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike pourraient quant à eux s’en aller.

Mercato : Le PSG lâche une punchline sur le feuilleton Mbappé ! https://t.co/7l0KdMkLKn pic.twitter.com/VcpBxbyd70 — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Un départ de Soler cet hiver ?

Une situation qui pourrait également concerner Carlos Soler. Recruté lors de l’été 2022 alors qu’il évoluait à Valence dans le cadre d’un transfert estimé à environ 20M€, l’international espagnol (14 sélections) joue très peu et l’arrivée de Luis Enrique n’a pas vraiment changé la donne. Selon L’Équipe , Carlos Soler réfléchirait à un départ en janvier.

Soler veut rester au PSG