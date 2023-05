Mercato - PSG : Coup de théâtre en coulisse dans le dossier Manuel Ugarte !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Priorité du PSG pour le recrutement estival, Manuel Ugarte est également chassé par Chelsea. Une guerre s’installe entre les deux clubs pendant qu’en coulisses, le Sporting Lisbonne vient de changer ses plans…

Manuel Ugarte a bouclé une saison de rêve avec le Sporting Lisbonne. Depuis son arrivée dans la capitale portugaise, en provenance de Famalicao, c’est même le meilleur exercice de sa jeune carrière. Impressionnant de régularité, l’Uruguayen voit désormais les grands d’Europe se mettre à sa botte pour tenter de le récupérer. Comme révélé par le10sport.com en août 2022, Luis Campos a craqué pour ses caractéristiques techniques et son potentiel. Il le veut à Paris.

Un duel PSG / Chelsea démarre

Mais face au PSG, il y a du monde… Si Manchester City regarde le dossier, c’est surtout Chelsea qui se montre le plus offensif jusqu’à présent. Le futur coach, Mauricio Pochettino, aurait validé le profil et les Blues seraient en course pour payer sa clause libératoire, fixée à 60 millions d’euros. Paris aussi. Le duel ne fait que commencer…

EXCLU @le10sport : Luis Enrique, absolument rien avec le PSG, très chaud avec Naples https://t.co/DJ6X2ntXuh — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 30, 2023

Le Sporting lâche l’affaire

De son côté, le Sporting Lisbonne s’organise… Lors de la dernière journée de championnat, contre Vizela (victoire 1-2), le président du club a réclamé que Manuel Ugarte ne joue pas. Soucieux d’éviter une blessure, le patron du Sporting a obtenu gain de cause, le coach Amorim ayant laissé Ugarte sur le banc toute la rencontre. S’il fallait une preuve du départ certain d’Ugarte, là voici… Pour autant, le Sporting connaît un coup de frein important concernant la succession de son milieu de terrain. Depuis plusieurs mois, Jean Lucas est chassé pour venir succéder au chef d’orchestre Ugarte. Mais…

Fin de la piste Jean Lucas