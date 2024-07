Mercato - PSG : Coup de massue pour ce transfert à 100M€ !

La rédaction

Si le PSG a débuté son mercato sur les chapeaux de roue en officialisant l’arrivée de Matvey Safonov deux jours après son ouverture, les pensionnaires du Parc des Princes se font plus discrets ces derniers jours. Sur le front de l’attaque, les rouges et bleus sont à la poursuite de Khvicha Kvaratskhelia depuis plusieurs semaines. Mais contre toute attente, le dossier serait finalement clos et l’arrivée du Géorgien impossible.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s’active en coulisse pour recruter un attaquant de classe mondiale durant le mercato estival. Plusieurs noms sont évoqués au Parc des Princes ces dernières semaines, notamment ceux de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien semblait d’ailleurs être la piste la plus crédible, puisque les négociations avec le Napoli semblaient ouvertes. Mais après que Aurelio De Laurentiis ait ouvertement pris la parole pour expliquer qu’il ne voulait pas voir son joueur partir, une nouvelle information vient confirmer les dires du président napolitain.

Kvaratskhelia ne devrait pas quitter Naples cet été

D’après les informations du Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia devrait poursuivre sa carrière sous le maillot du Napoli la saison prochaine. Le média italien explique que malgré le fait que le renouvellement du contrat du Géorgien soit encore en suspens, sa présence au sein de l’équipe désormais dirigée par Antonio Conte n’est pas remise en cause.

Un nouveau bail en préparation pour Kvaratskhelia

Toujours selon le Corriere dello Sport, le Napoli aurait offert un nouveau contrat à Khvicha Kvaratskhelia. La source transalpine explique que l’écurie qui a conclu le dernier exercice à la 10ème place de Serie A aurait transmis à son attaquant star une offre le liant au club italien jusqu’en 2029. Un salaire de 5M€ lui serait proposé, accompagné de primes pouvant faire grimper cette somme à 7M€. Enfin, le joueur de 23 ans aurait la possibilité d’intégrer une clause libératoire à son contrat, à l’instar de Victor Osimhen.