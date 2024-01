Mercato - PSG : Coup de main du clan Macron pour Neymar ?

Jean de Teyssière

En 2017, le PSG a marqué l'histoire du football en réussissant le transfert le plus onéreux de l'histoire. Neymar, attaquant brésilien du FC Barcelone débarque à Paris contre la somme de 222M€. Un montant pharaonique qui a laissé beaucoup de monde pantois, tant la réunion d'une telle somme pour un joueur semblait impossible. Pour que cette transaction puisse s'effectuer, le PSG aurait demandé de l'aide à Gérald Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes publics sous Emmanuel Macron...

Le PSG est visé par une affaire de liaisons douteuses avec les pouvoirs publics lors du transfert de Neymar en 2017. Jean-Martial Ribes est mis en examen depuis le mois de décembre 2023 pour « corruption et trafic d’influence actifs. » L'ancien directeur de la communication du PSG avait été le bras droit de Nasser al-Khelaïfi, le président parisien entre 2015 et 2022 et a joué un sérieux rôle dans la faisabilité du transfert de Neymar au PSG.

Une relation entre Ribes et un député LREM

Tout juste nommé vice-président de l'Assemblée Nationale, Hugues Renson, député La République En Marche (LREM), parti qui se nomme Renaissance aujourd'hui, en grand fan de football et du PSG, sollicite Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du PSG pour lui apporter son aide s'il le souhaite. Comme révélé par L'Équipe , le député du XVème arrondissement aurait envoyé le message suivant à Ribes en 2013 : « Jean-Martial, si le PSG cherche quelqu'un pour le foot comme pour la construction de son grand club omnisports, proche du pouvoir, ­passionné de sport, avec le carnet d'adresses de celui d'un ancien chef de l'État, je suis toujours candidat ! »

Darmanin interpellé pour le transfert de Neymar