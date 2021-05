Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Antonio Conte aurait pris une décision fracassante !

Publié le 28 mai 2021 à 10h45 par La rédaction

Libre de tout contrat depuis son récent départ de l'Inter, Antonio Conte pourrait rebondir rapidement. En effet, le PSG et le Real Madrid seraient venus aux nouvelles, mais le technicien italien aurait une préférence pour... Tottenham.

Après avoir remporté la Serie A avec l'Inter Milan cette saison, Antonio Conte a décidé de quitter le club nerazzurro avant la fin de son contrat. En proie à des difficultés financières, l'Inter tout de même verser environ 7M€ d'indemnités à son désormais ex-entraîneur. De son côté, le coach de 51 ans pourrait rapidement retrouver un banc de touche en Europe, puisque le Real Madrid ainsi que le PSG seraient déjà entrés en contact avec Conte afin de remplacer Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino, annoncé partant du Parc des Princes. Mais c'est un autre club qui pourrait avoir la préférence de Conte...

Vers un retour de Conte à Londres ?