Mercato - PSG : Complication annoncée pour le successeur de Luis Enrique ?

La saison touche à sa fin du côté du PSG, et Luis Enrique devrait bien occuper le banc de touche parisien au moins une année supplémentaire. Néanmoins, les dirigeants franciliens pensent à l’avenir. Dans un futur plus ou moins proche, Nasser Al-Khelaïfi aimerait faire revenir un ancien joueur des pensionnaires du Parc des Princes devenu entraîneur : Thiago Motta. Mais la mission s’annonce compliquée.

Si les joueurs occuperont l’espace médiatiques durant les prochains mois en raison du mercato estival, la valse des entraîneurs se prépare également à démarrer. Arrivé au PSG en juillet dernier, Luis Enrique semble assuré de pouvoir poursuivre son projet la saison prochaine. Mais du côté des dirigeants, on pense évidemment déjà à l’après. Et pour incarner le futur du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a un nom en tête depuis un certain temps : Thiago Motta. Mais pour voir revenir l’ancien milieu de terrain au Parc des Princes, il risque de falloir de se montrer très patient.

Bologne propose un projet à long terme à Motta

Arrivé il y a deux saisons du côté de Bologne, Thiago Motta fait des miracles. Le coach de 41 ans est parvenu à emmener son équipe à la troisième place de Serie A, à une journée de la fin. L’équipe italienne est quasiment assurée de disputer la Ligue des Champions l’an prochain, ce qui force les dirigeants à vouloir le conserver. La Gazzetta dello Sport indique que les têtes pensantes à Bologne souhaitent proposer un projet sur trois saisons à Motta, qui a également occupé le banc de touche du Genoa. Le plan est ambitieux : faire de Bologne le nouvel Atalanta, notamment grâce à une enveloppe de 100M€.

La Juventus le veut pour remplacer Allegri

Si le PSG ne fait pas encore parti des prétendants pour Thiago Motta, c’est bien le cas Juventus. La presse italienne annonce que les dirigeants turinois ont coché le nom de l’ancien international italien (30 sélections, 1 but) pour prendre la place de Massimiliano Allegri, qui a d’ores et déjà été démis de ses fonctions.