Mercato - PSG : Comme Mbappé, ils sont partis au clash avec Al-Khelaïfi !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Malheureusement, la séparation entre le joueur et le club parisien ne s'est pas bien passée du tout. En effet, Kylian Mbappé est allé au clash avec Nasser Al-Khelaïfi, comme Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa avant lui.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va plier bagages après avoir passé sept saisons à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine de l'équipe de France sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. En effet, le club merengue a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé dernièrement. Et si on pouvait s'attendre à des adieux en fanfare pour la star de 25 ans, cela n'a pas du tout été le cas.

Real Madrid : Il va vivre un calvaire à cause de Mbappé ? https://t.co/9JDzSeim7x pic.twitter.com/zV8BrIcuvU — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Al-Khelaïfi a clashé Mbappé, Rabiot et Ben Arfa

Malgré ses sept années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé n'a pas été célébré au Parc des Princes. En effet, les hautes sphères parisiennes n'ont pas organisé d'hommage pour leur numéro 7, et ce, parce que le joueur a eu un clash avec Nasser Al-Khelaïfi. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a eu la possibilité d'activer une option pour étendre son bail d'une année. Toutefois, il a préféré ne pas la lever. Lorsqu'il a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier, l'attaquant français a été mis au placard pendant plusieurs semaines. Le PSG voulant pousser Kylian Mbappé a prolonger ou à accepter une vente. Finalement, le joueur a été réintégré en début de saison 2023-2024, et ce, parce qu'il a accepté de renoncer à certaines primes de fidélité. Et quand il a annoncé son départ pour 0€ à Nasser Al-Khelaïfi en février, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu diminuer considérablement. Les deux hommes se sont donc séparés en étant en froid.

Neymar et Messi ont taclé le PSG après leur départ

Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir vécu une telle mésaventure au PSG depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence. D'une part, Adrien Rabiot a également été mis au placard parce qu'il refusait de prolonger, et ce, alors que son contrat arrivait à terme quelques mois plus tard. Après avoir été écarté pendant plusieurs mois, l'international français a finalement signé librement et gratuitement en faveur de la Juventus lors de l'été 2019. D'autre part, Hatem Ben Arfa a aussi été exclu de l'équipe première du PSG, alors que son niveau de jeu ne donnait pas satisfaction. Il s'est ensuite retrouvé sans club le 1er juillet 2018. Son bail avec le PSG ayant expiré. S'ils n'ont pas eu de clash direct avec l'écurie parisienne, d'autres joueurs sont aussi partis dans des conditions compliquées. Neymar et Lionel Messi, poussés vers la sortie l'été dernier, n'ont pas hésité à tacler le PSG après leur départ. De leur côté, Edinson Cavani et Thiago Silva n'ont pas eu l'hommage qu'ils méritaient malgré leur dévotion pour le club pendant de nombreuses années.