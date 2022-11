Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Clash inévitable avec cette recrue de Luis Campos ?

Publié le 1 novembre 2022 à 03h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il dispose d’un temps de jeu très limité depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike a été interpellé ces derniers jours par Christophe Galtier au sujet de son niveau de jeu. Et l’ancien attaquant du Stade de Reims semble inexorablement se diriger vers un clash avec son entraîneur si la situation n’évolue pas.

Recruté en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat (35M€) en début de mercato estival, Hugo Ekitike (20 ans) peine à s’imposer au PSG. Barré par une très lourde concurrence avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le jeune attaquant français doit prendre son mal en patience et n’a disputé, au total, que 133 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison au PSG.

Mercato - PSG : Frustré, Ekitike monte au créneau pour son transfert https://t.co/oh3C37HQtc pic.twitter.com/CsyfcRmrzs — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« Il ne peut pas être satisfait »

Ces derniers jours, en conférence de presse, Christophe Galtier n’avait d’ailleurs pas hésité à interpeller Hugo Ekitike sur son niveau de jeu, et l’entraîneur du PSG était très clair : « Évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais, moi, une part de responsabilité, mais que lui aussi. Quand vous avez le trio offensif du PSG devant vous, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de résilience, de ne rien lâcher. On a défini qu'il travaille plus, qu'il mette beaucoup plus d'intensité car, quand il entre en cours de match, il doit être visible. Il y a eu peut-être une perte de confiance », a confié Galtier.

Clash inévitable ?

Le ton est donc donné : Ekitike devra montrer plus s’il souhaite voir son temps de jeu augmenter dans les mois à venir au PSG. Seulement voilà, il paraît impossible de retirer un seul élément du trio Messi-Neymar-Mbappé sur le front de l’attaque, leur statut de star n’étant plus à prouver. Et dans ce contexte-là, le clash semble inévitable, d’autant qu’Ekitike a déjà montré ces dernières semaines certains signes d’agacement en story Instagram quant à son temps de jeu au PSG.