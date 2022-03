Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce sur le feuilleton Haaland !

Publié le 23 mars 2022 à 23h15 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid seraient en concurrence pour le recrutement d'Erling Haaland cet été. Et malheureusement pour le club parisien, le buteur du Borussia Dortmund poserait des questions à Martin Odegaard sur la Maison-Blanche.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale compte miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier l'éventuel départ de son numéro 7, qui est en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid sur ce dossier. Et il semblerait qu'Erling Haaland soit particulièrement intéressé par le club merengue.

Erling Haaland interroge Martin Odegaard sur le Real Madrid