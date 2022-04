Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une chance pour Leonardo avec Tchouaméni ?

Publié le 16 avril 2022 à 11h15 par P.L.

Désireux de renforcer son entrejeu cet été, le PSG envisagerait de recruter Aurélien Tchouaméni. Et bien que le Real Madrid serait présent dans ce dossier, rien ne serait encore fait pour le joueur de l'AS Monaco.

Depuis plusieurs saisons maintenant, le PSG cherche à consolider son milieu de terrain. Et le prochain mercato estival ne devrait pas déroger à la règle. Le club de la capitale s’intéresserait à plusieurs joueurs sur le marché des transferts, dont Aurélien Tchouaméni. Cependant, le PSG ne serait pas la seule équipe à penser à l’international tricolore puisque le Real Madrid et certains clubs de Premier League seraient également dans le coup. Mais pour Leonardo, tout serait encore possible.

Le Real Madrid n’a pas encore ouvert les négociations pour Tchouaméni