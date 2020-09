Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette porte reste grande ouverte pour Kylian Mbappé

Publié le 20 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que le Real Madrid semble être le grand favori à la signature de Kylian Mbappé, il ne faudrait pas prendre Liverpool à la légère concernant l’attaquant du PSG.

Le plan de vol de Kylian Mbappé semble être aussi clair que de l’eau de roche. En effet, formé à l’AS Monaco, le champion du monde est allé parfaire sa formation au sein du club français le plus important à l’échelle du football mondial actuellement, à savoir le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale, Mbappé aurait prévu de plier bagage à la fin de la saison selon The Times. Et alors que tout porte à croire qu’il s’engagera en faveur du Real Madrid, Liverpool aurait une belle carte à jouer.

Liverpool prêt à saisir sa chance pour Mbappé !