Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo est sur le départ, mais…

Publié le 15 juin 2020 à 0h15 par Th.B.

Milieu de terrain de l’Atletico Madrid, Thomas Partey devrait quitter le club rojiblanco à l’intersaison. Intéressé par le profil du Ghanéen, le PSG pourrait ne pas parvenir à mettre la main sur le joueur appelé à s’engager en faveur d’Arsenal.

Fin avril, RMC Sport révélait un intérêt du PSG pour Thomas Partey. Une information confirmée par le10sport.com dans la foulée. On vous révélait d’ailleurs que la Juventus et un club anglais dont l’identité n’avait pas filtrée avaient formulé une offre concrète au clan Partey, alors que le joueur de l’Atletico Madrid dispose d’une clause libératoire fixée à 50M€ dans son contrat. Le PSG n’avait pas bougé ces pions dans ce dossier. Certes, Leonardo recherche un voire plusieurs milieux de terrain pour cet été, mais le profil de Partey ne figure pas tout en haut de sa liste prioritaire. Arsenal serait bien placé dans cette opération et l’Atletico Madrid ne se bercerait pas d’illusions.

L’Atletico résigné pour Partey, un départ en Angleterre ?